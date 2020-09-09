Cinayet zanlısı Ümitcan Uygun Müge Anlı’ya konuştu Aleyna Çakır'ın ailesi çılgına döndü

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan Ümitcan Uygun, kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

“Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum”

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş Ümitcan Uygun, canlı yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Aile çılgına döndü

Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. ''Cumhurbaşkanıma ve bakanlarıma seslenmek istiyorum diyen acılı baba ''Büyüklerime sesleniyorum yapmayın! Elinizi uzatın. Yeter artık, yeter, yeter! Sizin de yavrularınız var. Allah kahretsin seni. Adalete güveniyorum. Ömrüm boyunca peşini bırakmayacağım. Ahlaksız adam. Allah da seni yaksın. İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, elimi açıyorum. Bunu gezdirmeyin. Bunu sokun içeri. Gene yapar.'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyada günem oldu

Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.