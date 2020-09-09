BIST 1.094
DOLAR 7,49
EURO 8,81
ALTIN 463,86
GÜNCEL

Cinayet zanlısı Ümitcan Uygun Müge Anlı’ya konuştu Aleyna Çakır'ın ailesi çılgına döndü

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Aleyna Çakır'ın acılı ailesi feryat etti.

İhlas Haber Ajansı

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan Ümitcan Uygun, kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

“Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum”
Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş Ümitcan Uygun, canlı yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Aile çılgına döndü
Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. ''Cumhurbaşkanıma ve bakanlarıma seslenmek istiyorum diyen acılı baba ''Büyüklerime sesleniyorum yapmayın! Elinizi uzatın. Yeter artık, yeter, yeter! Sizin de yavrularınız var. Allah kahretsin seni. Adalete güveniyorum. Ömrüm boyunca peşini bırakmayacağım. Ahlaksız adam. Allah da seni yaksın. İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, elimi açıyorum. Bunu gezdirmeyin. Bunu sokun içeri. Gene yapar.'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyada günem oldu
Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı
Elazığ'da komandolar Suriye'ye uğurlandı
İngiltere'de yasaklar geri geldi! Yeni tedbirler açıklandı
Adana Pozantı'da orman yangını çıktı
Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi! Akşener'e zor soru
Son dakika Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! Valilik kısıtlamaları duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özge Ulusoy'un seneler önceki hali inanılmaz! Tanımak imkansız
FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'nin düdüklenme gafı
Yalova Üniversitesi uzaktan eğitim mi yapacak ders takvimi
Gürgen Öz'den olay market paylaşımı her aldığını tek tek saydı
Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı korkutmalara doyamadı!
Uludağ Üniversitesi uzaktan eğitim olacak mı giriş nasıl yapılır?
İyi Parti'den gençlik şarkısı! 'Suçsa hakikati konuşmak, özür dilerim'
Vahşet! Metruk binada boğazı kesilmiş halde bulundu