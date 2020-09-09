Özge Ulusoy'un seneler önceki hali inanılmaz! Tanımak imkansız

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un seneler önce oynadığı filmdeki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Kanal 7'de 2008 yılında yayınlanan 'Dilek Ağacı' adlı filmde koyu makyajıyla 'şeytan' rolünü canlandıran Ulusoy'un bu görüntüsünü görenler tanımakta güçlük çekti.