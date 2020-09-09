Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Aktarla köyünden Kavakbıçkı köyüne fındık toplamaya giden Melike B. İdaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Tarım işçileri fındık bahçesindeki çalışmalarının ardından Aktarla köyüne öğlen yemeğine gittikleri, öğlen yemeğini yemelerinin ardından fındık bahçesine doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Yemeğin ardından ise kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elif Başoğlu’nun öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklediği görüldü. Genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.