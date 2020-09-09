BIST 1.100
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 468,55
YEREL

Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ölü 5 yaralı

DÜZCE Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden genç kızdan geriye son çekildiği görüntüleri kaldı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Aktarla köyünden Kavakbıçkı köyüne fındık toplamaya giden Melike B. İdaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Tarım işçileri fındık bahçesindeki çalışmalarının ardından Aktarla köyüne öğlen yemeğine gittikleri, öğlen yemeğini yemelerinin ardından fındık bahçesine doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Yemeğin ardından ise kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elif Başoğlu’nun öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklediği görüldü. Genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Giresun'da mübaşir tartıştığı savcıyı tabancayla vurarak yaraladı
Yemen'de Suudi Arabistan ve BAE savaş suçu işliyor
Mustafa Adıgüzel'den şok iddia! Türkiye'de koronadan 23 bin kişi öldü
Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi rafa kalktı
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Faik Öztürk tavladaki yenilginin acısını böyle çıkardı
Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi?
CHP'de korona şoku! Faik Öztrak virüse yakalandı
Bodrum'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Cinayet zanlısı Ümitcan Uygun Müge Anlı’ya konuştu Aleyna Çakır'ın ailesi çılgına döndü
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar görevine döndü
Özge Ulusoy'un seneler önceki hali inanılmaz! Tanımak imkansız
Arda'nın Mutfağı aşure tarifi nasıl yapılır sıralı malzeme listesi