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Cübbeli Ahmet Hoca: Nurullah'ı ben deşifre ettim

Tarikat ve cemaatler denetimsiz bir alan mı? Siyaset mi tarikatlara ilgi duyuyor, yoksa tarikatlar mı siyasette yer almak istiyor? Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca), soruları yanıtladı.

"Ben burada baştan söyleyeyim, ben bir tarikat temsilcisi değilim. İsmail Ağa'da benim onları temsil etmediğimi beyan ediyor. Ben İsmail Ağa'yı temsil etmiyorum, ben hiçbir cemaatin temsilcisi değilim. 7 yaşımdan beri hasbelkader orada bulunduk. Bayramlarda orada kalırdık. Milletvekilleri, bakanlar gelirdi. Orada bulunmam sebebiyle çok şeyh alim gördüm. Mahmut Efendi saygıdeğer bir insandı, herkes gider gelirdi ziyarete. Eski ağırlığı olan hizmetleri olan büyük isimler gelir giderdi" sözleriyle konuşmasına Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'deki tarikatların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri 'Fatih Nurullah' takma adlı Eyüp Fatih Şağban ile ilgili de açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben çok itikatlı bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın. Araştırman lazım kimdir, nedir diye. Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar risk alan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendime mecbur hissediyorum. Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana, 'Sen ilimle uğraş evladım' dedi" ifadelerini kullandı. 

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