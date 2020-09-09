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DÜNYA

Rus savaş uçağı Baltık Denizi'nde ABD ve Norveç’e ait keşif uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde ABD ve Norveç’e ait keşif uçaklarının engellendiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı

Baltık Denizi ve Karadeniz’de NATO’ya ait savaş uçaklarının keşif uçuşlarına Rusya’ya ait savaş uçaklarının engellemeleri tartışmaları beraberinde getirirken; geçtiğimiz hafta yine Rusya’ya ait savaş uçağı Baltık Denizi’nde ABD’ye ait keşif uçağını engellemişti.

Bu kapsamda; NATO tarafı, engelleme sırasında Rus savaş uçağının Danimarka’nın hava sahasını ihlal ettiğini savunarak Rusya’yı protesto etti.

Karadeniz’de ise yine ABD ve Ukrayna’ya ait uçaklar Kırım açıklarında uçuş gerçekleştirince Rus uçakları yine engelleme yaptı ve bölgede gerilim arttı.

Baltık Denizi üzerinde yine engelleme

Karşılıklı suçlamaların yaşandığı olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO’ya ait ABD ve Norveç keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerinde engellendiğini duyurdu.

Bakanlık, 8 Eylül'de ABD'ye ait Boeing RC-135 ve Norveç’e ait bir uçağı Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada Rus Hava Kuvvetlerine ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendiğini bu engellemenin tarafsız sularda gerçekleştiğini ifade etti.

Savunma Bakanlığı, keşif uçaklarının Rusya sınırlarını ihlal etmediğini belirterek engelleme anlarına ait görüntüleri paylaştı.

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