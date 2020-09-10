Kılıçdaroğlu şimdi de Bakan Fahrettin Koca'yı hedef aldı!

Kılıçdaroğlu konuşmasında, koronavirüs eleştirisinde bulunarak, "Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor" dedi. CHP lideri, "Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Sağlık Bakanı normal açıklamalar yapıyor, her akşam belirli saatlerde. Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra tüm güveni yitirdi.

Neden? Şu cümle ile başladı: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla...' Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Bilim Kurulu, siz doktorsunuz. Sayılar gerçeği yansıtmıyor, bunu bu topraklarda yaşayan herkes biliyor. Biz başlangıçta yola çıktık, şimdi yayılıyor virüs, hastaneler, yoğun bakımlar tıka basa dolu. Bu ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Biz çıktık, hiçbir politik söylemde bulunmadan çözüm önerileri sunduk. Bilim Kurulu çok güzel ama eksiği ne bir sözcüleri yok. Kendi aralarında çelişiyorlar. Bunu gördük.'' diye konuştu. Hadi Özışık Perde Arkası'nda Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.