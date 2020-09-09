Bayraktar AKINCI'ya bir onay daha

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, semalarda görev almaya hazırlanan Bayraktar AKINCI'nın bir aşamayı daha başarıyla geçerek onay aldığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada; Bayraktar AKINCI'nın 'Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda kritik tasarım onayını aldığını söyleyen Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın göreve bir adım daha yaklaştığını ifade etti.