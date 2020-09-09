Bayraktar AKINCI'ya bir onay daha
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 'Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda kritik tasarım onayını aldığını söyledi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, semalarda görev almaya hazırlanan Bayraktar AKINCI'nın bir aşamayı daha başarıyla geçerek onay aldığını duyurdu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada; Bayraktar AKINCI'nın 'Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda kritik tasarım onayını aldığını söyleyen Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın göreve bir adım daha yaklaştığını ifade etti.