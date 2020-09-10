Beyrut Limanı'nda yangın çıktı

Bir petrol ve lastik deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Lübnan Kızılhaç yetkilileri yangından sonra bölgede başka bir patlama riskinin olmadığını duyurdu. Kızılhaç ayrıca yangından dolayı yaralanan kimsenin de olmadığını aktardı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan yangının devam ettiği anlaşılıyor. Lübnan medyasında ise yangını söndürme çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.

Geçen ay depolarda tutulan amonyum nitrat sebebiyle meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmişti.