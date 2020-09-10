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DÜNYA

Beyrut Limanı'nda yangın çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay yaşanan patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Bir petrol ve lastik deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Lübnan Kızılhaç yetkilileri yangından sonra bölgede başka bir patlama riskinin olmadığını duyurdu. Kızılhaç ayrıca yangından dolayı yaralanan kimsenin de olmadığını aktardı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan yangının devam ettiği anlaşılıyor. Lübnan medyasında ise yangını söndürme çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.

Geçen ay depolarda tutulan amonyum nitrat sebebiyle meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmişti.

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