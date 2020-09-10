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Ankara'da şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmeyen eski sevgilisini darp eden şahıs, evde bulunan 6 yaşındaki köpeği 5. kattan aşağı attı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kader T.'nin yaşadığı eve gelen eski sevgilisi Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Kader T. ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı. Bu isteği geri çevrilen Selman T., Kader T.'yi darp edip evdeki eşyaları kırıp döktü. Öfkeli adam, hızını alamayarak kadının 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep oldu. O anlar binanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

“Ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm”

Köpeği ölen Kader T., “Ayın 2’sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. 'Şikayetini geri alacak mısın?' dedi. Bende olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darp etti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, ‘Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm’ dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm” dedi.

“Daha önce de apartman boşluğuna atmıştı”

Sevgilisi Selman T.’nin daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirten Kader T., “Sabah köpeği dışarıya çıkarırken apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı” dedi.

Kader T.'nin yan binasında oturan komşusu Sevgi Çiftçi ise, “Bir ses geliyordu. Dışarı çıktık baktık ses oradan geliyor. Adam mavi bir şey bağladı köpeğe. Köpeği attı. Önce köpek mi çocuk mu çıkaramadım. Ses geldi ama. Baktım köpek yerde kıvranıyor, hemen suyu alıp koştum ve ağzına su verdim. Kader abla bağırdı ‘Köpeğim yaşıyor mu?’ diye. Gelemiyordu, çünkü ayakları titriyordu. 'Evet yaşıyor' dedim. Kucağına alarak apartmana çıktı. Köpek buradan giderken yaşıyordu” dedi.
Selman T.’nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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