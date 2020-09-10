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Kenan Sofuoğlu'ndan Salda’da fliteboard şov

AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda 5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.

İhlas Haber Ajansı

Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne geldi.

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü’nde motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile fliteboard yapan Sofuoğlu, o anları da kayıt altına alarak sosyal medya hesabından ‘Salda Gölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.

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