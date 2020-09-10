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Yunanistan Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardı!

YUNANİSTAN, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de de belirtildi. Karaada Türkiye'ye 1.5 mil uzaklıkta...

Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı. TRT’nin aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları da karargaha çevirdi.

Karada'daki Yunan askerleri görüntülenirken, Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları da görüldü. Karaada Türkiye'ye sadece 1.5 mil uzaklıkta yer alıyor

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