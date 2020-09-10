Aleyna Çakır olayını işleyen Müge Anlı'nın sözleri canlı yayına damga vurdu!
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunuculuk yapan Müge Anlı kadına şiddet haberleri sonrası çileden çıktı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yaptığı yayın sırasında kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerine bir açıklama yapan Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu. Yayına Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümit Can Uygun'un eski kız arkadaşları ve gizli tanıklar bağlandı. Yayına bağlanan genç kadınlar şiddete maruz kaldıklarını söyleyince Müge Anlı çileden çıktı.
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'nın sözleri gündeme damga vurdu. Müge Anlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim olabilirsin, kocam olabilirsin, babam olabilirsin, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!"