Aleyna Çakır olayını işleyen Müge Anlı'nın sözleri canlı yayına damga vurdu!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yaptığı yayın sırasında kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerine bir açıklama yapan Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu. Yayına Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümit Can Uygun'un eski kız arkadaşları ve gizli tanıklar bağlandı. Yayına bağlanan genç kadınlar şiddete maruz kaldıklarını söyleyince Müge Anlı çileden çıktı.

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'nın sözleri gündeme damga vurdu. Müge Anlı yaptığı açıklamada şunları söyledi: