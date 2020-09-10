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BİLİM - TEKNOLOJİ

Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" ifadesini kullandı.

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