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İzmit'te bebeğini kaybeden kadın ölüme atladı! Son anda böyle kurtarıldı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otobüs durağında otururken bir anda yolun ortasına atlayarak intihara kalkışan kadın, durumu fark eden sürücülerin son anda durması ile ezilmekten kurtuldu. Bebeğini kaybettiği öğrenilen kadının gözyaşları yürekleri dağladı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’n da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın otobüs durağında otururken, bir anda ayağa kalkarak yolun ortasına atladı. Hızla gelen araçlar kadını fark ederek son anda durdu.

Araçlarından inen vatandaşlar kadını yolun kenarına götürerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ailesine ulaştı.

Daha sonra olay yerine gelen yakınları tarafından kadın evine götürüldü. Bir süre önce oğlunu kaybettiği için psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen kadının kendisini sakinleştiren vatandaşlara neden yola atladığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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