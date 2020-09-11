MasterChef Berker kayıp yere düştü Danilo Zanna kahkahalara boğuldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterClass'ların verildiği son bölümde Berker'in düşüşü yürekleri ağza getirdi.

Yarışmaya sonradan dahil olan ve başarısıyla kendisini gösteren Berker, dün akşam MasterClass sonrası şeflerin istediği yemeği yapmaya çalıştı. Ünlü şef Danilo Zanna ile sohbet eden Berker, hazırladığı sosu tezgahının ön tarafına döktü. Yeri hemen paspasla temizleyen Berker, havlu kağıt ile kurulamak isterken ayağının kayması sonucu kalçasının üzerine sert bir şekilde düştü. Berker'in düştüğünü gören yarışmacılar ise kısa süreli şok geçirdi.

Gözünün önünde düşen Berker'in görünce kahkahaya boğulan Danilo Zanna, bir süre gülmekten konuşamadı.