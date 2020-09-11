Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da yaşayan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi: "Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak." dedi. Bizde ''sokağa çıkma yasağı tekrar gelmeli mi?'' diye vatandaşa sorduk. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?



