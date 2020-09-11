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Tuan Tunalı ile Yana Mazanova evleniyor

'Deniz Yıldızı’ dizisiyle ünlenen Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. “Evet” yanıtını alan oyuncu o anları paylaştı

Oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. Oyuncu, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Tunalı, "Sevgilimi Instagram'da gördüm" diyerek tanışma hikayelerini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu şunları söylemişti:

Instagram'da üç kez keşfette karşıma düştü. Ya dedim bu bir işaret herhalde... Bir kere baktım bir daha baktım, "Ne kadar güzel kız" diyorum sonra bir kedi fotoğrafı var, kedinin gözleri yemyeşil arkadaki kızın gözleri de aynı... Yani diyorum ihtimal yok, tanışsak konuşsak... Gerçekten çok büyük bir hayvan sevgisi var içimde, kediden muhabbeti açabildim.

Sonra Türkiye'yi sevdirmek zorunda kaldım... Gelsin diye nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Sultanahmet'ten bahsediyorum, Boğaz turlarından bahsediyorum. Oraya gideriz, buraya gideriz hani sen yeter ki gel diye...

Ve bir gün arkadaşlarımla gezerken bir baktım bir paylaşım... İstanbul'a gelmiş... İlk kez yüz yüze geldik, sonra da ilişkimiz başladı...

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