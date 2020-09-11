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İndirim koronayı unutturdu! Ucuz bilgisayar için tekme tokat kavga ettiler

BATMAN'da bir market indirim kampanyası yapınca vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette indirimdeki bilgisayarı almak isteyen vatandaşların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Batman'da bir market, birçok üründe indirim kampanyası başlattı. Ürünlerden almak isteyenler marketi doldururken korona virüs tedbirleri unutuldu. İndirime giren dizüstü bilgisayarı almak isteyen vatandaşların kavgasında ise tekme ve tokatlar havada uçuştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı. İndirimi öğrenen vatandaşlar dün sabah saatlerinde marketin önüne gelmeye başladı. Marketin kapısının açılması ile birlikte vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak içeri girmeye çalıştı. Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı.

Korona virüse davetiye çıkarılan anlarda bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik güçlerinin markete gelmesi ile son buldu.

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