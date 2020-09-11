Erdoğan'dan Macron'a tarihi cevap: Biz size büyük geliriz

Macron, bu sert ifadeleri dün öğle saatlerinde Med7 (Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi) zirvesi öncesinde dile getirdi. Fakat sadece burada kalmadı. Fransız Cumhurbaşkanı’nın zirvedeki ajandasından da Doğu Akdeniz, Türkiye ve Libya çıktı. Avrupa’nın Türkiye karşısında sert bir tutum alması gerektiğini söyleyen ve zirve sonrası açıklamalarının dozunu düşüren Macron’a Türkiye’den net bir yanıt geldi: “Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz…” İşte detaylar: Macron’un “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız” dediği anlar.Sesini kısıp kullanırsanız sözlerinin Türkçesini siz okursunuz diye düşündüm.

Sözlerine “Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil" ifadeleriyle başlayan Macron, zirve öncesi açıklamalarında Yunanistan’a destek verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef aldı:

“Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısımını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile.”

Adeta AB’nin patronu gibi davranan Macron’a Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, muhalefet cephesi ve daha birçok isimden sert tepkiler geldi. En çok konuşulansa o sözlerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabıydı. Erdoğan, Twitter hesabından, yıllar önce yaptığı bir konuşmanın görüntülerini paylaştı. O konuşmada net bir mesaj vardı: “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz.”

Macron, her ne kadar zirve sonrası açıklamalarının dozunu düşürse de Erdoğan’a yönelik sözlerine tepkiler devam etti: Burada "Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir” diyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu… Devletin önemli isimlerinden ardı ardına paylaşımlar gelirken Türkiye’den yöneltilen eleştirilerde Fransa’nın sömürgeci geçmişine vurgu yapıldı.

Bu vurgulardan biri de Fahrettin Altun’a aitti. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı ve Fransa’ya sömürgeci geçmişini hatırlattığı bir konuşmayı Twitter hesabından paylaştı. “AB sınırlarını korumak”, “Yunanistan karasularına giren Türkiye’yi durdurmak”, “Libya’da darbeci General Halife Hafter’i desteklemek”, “Türkiye’ye karşı birlikte ve sert bir duruş sergilemek”… Macron’un arka planda sömürgeciliği hissettiren açıklamalarına ne kadar itibar edildiği tartışmalı. Fakat “AB’de lider ülke olma” hamleleri ve “askerini Akdeniz’de suya indirmek suretiyle varlığını hissettirmeye çalışması” AB içlerinde doğrudan destek buluyor denemez. Özellikle göç krizinin ve Libya’daki durumun direkt muhataplarından biri olan İtalya ve İspanya, bu sert tutumu pek de benimsemiyor. Son olarak El Pais’te yayımlanan konuyla ilgili yorum-haberde İspanya, İtalya ve Almanya’nın Libya konusunda da Fransa ile ayrı düştüğü vurgulandı.