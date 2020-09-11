Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı tehdit etti cevabı verdi

ATV ekranlarında hafta içi program yapan Müge Anlı, şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olayını işlemeye başladı. Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümit Can Uygun'un kendilerini tehdit ettiğini aktaran Anlı, canlı yayında sessizliğini bozdu.

Tüyler ürperten olayın detaylarını inceleyen Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında Ümitcan Çakır'ın ekibini ve kendisini tehdit ettiğini kanala silahla geleceğini söylediğini anlattı. Gelen tehdide sessiz kalmayan Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" dedi.