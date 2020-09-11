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MİT'ten nefes kesen operasyon!

Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son yıllarda yurt dışında düzenlediği operasyonlarını artırdı. FETÖ, PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarda örgütlerin önemli isimleri tek tek yakalanıyor ve yurda getirilerek yargılanıyor... MİT’in büyük ses getiren son operasyonu da PKK/KCK’ya yönelik oldu. MİT, faaliyetlerini bir süredir Ukrayna'da sürdürdüğü ortaya çıkan PKK'lı İsa Özer'i arama çalışmalarını artırdı. Ukrayna'da yapılan çalışmalar sonunda Odesa'da olduğu ortaya çıkan İsa Özer, saklandığı yerin tespit edilmesinin ardından operasyonla gözaltına alındı ve Türkiye'ye getirildi.

İsa Özer kimdir?

Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği, Özer için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürütüyordu. PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, yurt dışında da örgüt adına faaliyetlerini sürdürüyordu. Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesiydi ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandı.

Sonrasında bu ülkeden sınır dışı edildi. 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan Özer, tahliye olduktan sonra faaliyetlerini sürdürmüş, 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev yapmıştı. İsa Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

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