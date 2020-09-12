Rıdvan Dilmen Ç.Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki penaltı kararını yorumladı
Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da Ç.Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin golü Skoda'dan gelirken Fenerbahçe'nin gollerini Gökhan Gönül ve Jose Sosa kaydetti. Caner Erkin ise maçın ilk yarısında penaltı atışından yararlanamadı.