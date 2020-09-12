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Ortaköy'de kazada ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

İSTANBUL’un göbeği Ortaköy’de otoparka girmek isteyen cipe, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Kontrolden çıkan cip otoparka uçarken, kazayı önceden gören çalışanlar saniyelerle ölümden kurtuldu. Sürücülerin yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, dün saat 19.50 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evinden çıkan 34 LB 4251 plakalı cipin sürücüsü Meyrem Karabulut cadde üzerinde seyretmeye başladı.

Karabulut bir süre sonra durup sinyal verdikten sonra otoparka girmek istedi. O esnada 34 AND 955 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyir halinde olan Türkmenistan uyruklu Maysa Niyazkulova, dönüş yapan cipe yandan çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan cip, otoparkın içine uçarken, kaza sonucu iki kadın sürücü de yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otoparktaki çalışanlar sohbet ediyor. O esnada cip sürücüsü cadde üzerinde durup dönüş için sinyal veriyor. Cip otoparka gireceği esnada otomobil yandan çarpıyor. Kontrolden çıkan cip otoparka uçuyor. Çalışanlardan Serkan Atamış kaza olacağını önceden fark edip kaçıyor. Sandalyede oturan Murat Toptamış ve arkadaşı Sabri A. ise saniyeler ölümden kurtuluyor. Kadın kazanın şokuyla araçtan inerken, çalışanlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

Her iki sürücü de kusurlu bulundu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Polis yaptığı incelemede her iki sürücüyü de kusurlu buldu.

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