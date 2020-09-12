Konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu bahçeli evlere rağbet arttı

Vatandaşların artık ev alırken beklentileri değişti. Pandemi döneminde insanların bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına vurgu yapan DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, “1999 depremi gayrimenkul geliştiricileri için bir milat oldu. Bütün geliştirilen gayrimenkuller deprem kriterlerine göre yapıldı. Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktı. Bizlerde bu süreç içerisinde sağlık kurulu oluşturduk,‘sağlıklı evler’ tasarladık” dedi.

Koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişikliklere neden oldu. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların ev alırken talepleri değişti. Bankaların destek paketleri ile düşen kredi faizleri de, gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere neden oldu. Bu sebeple uygun faiz oranları ile ev alacak olan vatandaşlar ev alırken ‘sağılık ev’ alma yolunu tercih etmeye başladı. Dap yapı öncülüğünde hayata geçirilen ‘sağlıklı ev’ projesinde vatandaşların yaklaşık 80 bin metrekarelik dev yaşam vadisinde, 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanında; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, karaca koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü açık hava sinema ve konser alanı olarak kullanılabilecek 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuzu da yer alıyor.