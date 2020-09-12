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Kılıçdaroğlu fena çuvalladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vakalardaki artışı fırsat bilip koronavirüsle mücadele dersi vermeye çalışınca çuvalladı.

Kovid-19'la mücadelede örnek gösterilen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin verdiği mücadeleyi eleştiren Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iktidarın 6 aydır yürüttüğü politikayı ve yapılanları görmezden geldi. Kılıçdaroğlu, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ve vaka sayılarının gerçek olmadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüsten ısrarla 'mikrop' olarak bahsetti. Koronayı mikropla karıştıran Kılıçdaroğlu’nun korona virüsle mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi sunduğunu belirterek, “ Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin” dedi.

CHP Liderinin bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs açıklamasını değerlendirdi.

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