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Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Okulları kapatmayacağız

Başbakanı Viktor Orban, koronavirüs nedeniyle ülkede ölü sayısı ciddi bir şekilde artmadığı sürece, okulların tekrar kapatılmayacağını ve ilkbaharda olduğu gibi ülkenin durmayacağını söyledi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban kamu televizyonu M1'e açıklamalarda bulundu.

Orban yaptığı açıklamada, Macarların, koronavirüs nedeniyle hükümetten ülkenin tekrar durdurulmamasını talep ettiğini ve hükümetinin de bunu sağlayacağını söyledi.

Ülkede son günlerde vaka sayısının rekor kırdığını ve bu rakamların daha da artmasının beklendiğini belirten Orban, salgının ikinci dalgasında vaka sayılarından daha çok ölüm oranlarını dikkate alacaklarını kaydetti.

"Dijital eğitime geri dönmek istemiyoruz'' 

Orban, ''Sokağa çıkma yasağı getirmek veya dijital eğitime geri dönmek istemiyoruz. Hükümet, her şeyin güvenlik kurallarına uyularak genel akışında yürümesini istiyor. İş yerleri, okullar hatta spor, kültür, sanat ve turizm faaliyetleri de devam etsin istiyor.'' dedi.

Salgının birinci dalgasında gerekli tecrübeyi edindiklerini ve ikinci dalgayla mücadeleye hazır olduklarını ifade eden Orban, yaptıkları araştırmalarda halkın büyük çoğunluğunun eylül ayından itibaren okulların normal eğitim kapsamında açılmasına destek verdiğini de belirtti.

Pandeminin kronik hasta ve yaşlıları daha çok etkilediğine de dikkat çeken Orban, hükümetin söz konusu gruplarla ilgili önlem aldığını da sözlerine ekledi.

Macaristan'da bugüne kadar 11 bin 825 vaka görülürken, 633 kişi ise hayatını kaybetti.

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