HES kodu alma SMS ile nasıl olur? HES kodu nedir?

Seyahatler ve şehirler arası yolculuklar için alınması gereken HES kodu en son ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar için zorunlu oldu ve bakanlık yolcu taşımacılığı için HES kodu genelgesi yayınladı. Peki, HES kodu nedir? İşte, HES kodu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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İçişleri Bakanlığı şehirlerarası yolcu taşımacılığı için HES kodu genelgesi yayınladı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS üzerinden temin ediliyor. Seyahatler ve şehirler arası yolculuklar için alınması gereken HES kodu en son ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar için zorunlu oldu. Peki, HES kodu nedir? İşte, HES kodu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES kodu koronavirüs önlemleri kapsamında hayatın her alanına girdi. Riskleri en aza indirmek, güvenli seyahat ve ziyaretler için uygulamaya konular HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonuyla ediniliyor. Ya da 2023'e atılan SMS ile de HES kodu alınıyor. İşte, detaylar.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES kodu koronavirüs önlemleri kapsamında hayatın her alanına girdi. Riskleri en aza indirmek, güvenli seyahat ve ziyaretler için uygulamaya konular HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonuyla ediniliyor. Ya da 2023'e atılan SMS ile de HES kodu alınıyor. İşte, detaylar.

İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu genelgesi:

İçişleri Bakanlığı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların “HES kodu” olmadan biletleme yapması üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi.

Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşıldığı bu nedenle aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

HES kodu nedir

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES kodu nasıl alınır:

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)



Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.