Ahmet Hakan'dan Cavit Çağlar'a açık mektup: Sakın bana gelme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kısa bir süre sonra yayın hayatına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'a köşesinden seslendi ve "nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" diye sordu. Çağlar'ın şimdiden dedikodunun tam göbeğinde olduğunu söyleyen Hakan, 'bana gelme' diyerek de peşin peşin uyardı.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni-yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Cavit Çağlar'a açık bir mektup kaleme aldı. Yazısına" Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel! Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler.Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun.Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" diyerek başlayan Ahmet Hakan, Çağlar'ın şimdiden dedikodunun tam ortasında olduğunu söyledi.

Kendisini sevdiğini söylediği Cavit Çağlar'ı uyaran Hakan,"Zamanı geldiğinde... “Nereden girdim ben bu işe” diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana “Girerken bana mı sordun?” derim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:



Sevgili Cavit Çağlar Bey...

Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel!

Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler.

Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun.

*

Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?

Bak, daha başlamadan, şimdiden bin türlü dedikodunun tam göbeğindesin.

- “Tarafsız olacağım” diyorsun, “Taraflı olacağını ilan etti” diyorlar.

- “İmamoğlu’yla bir ilgim yok” diyorsun, “Kesin İmamoğlu var arkasında” diyorlar.

- “Muhaliflik yapmayacağım” diyorsun, “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar.

Diyorlar da diyorlar.

Diyecekler de diyecekler.

*

Cavit Bey, seni pek severim bilirsin.

Ama günü zamanı geldiğinde... “Nereden girdim ben bu işe” diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana “Girerken bana mı sordun?” derim.

Seni pek sevsem de bunu derim. Ona göre.





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