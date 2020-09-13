BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Hakan'dan Cavit Çağlar'a açık mektup: Sakın bana gelme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kısa bir süre sonra yayın hayatına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'a köşesinden seslendi ve "nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" diye sordu. Çağlar'ın şimdiden dedikodunun tam göbeğinde olduğunu söyleyen Hakan, 'bana gelme' diyerek de peşin peşin uyardı.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni-yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Cavit Çağlar'a açık bir mektup kaleme aldı. Yazısına" Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel! Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler.Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun.Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" diyerek başlayan Ahmet Hakan, Çağlar'ın şimdiden dedikodunun tam ortasında olduğunu söyledi.

Kendisini sevdiğini söylediği Cavit Çağlar'ı uyaran Hakan,"Zamanı geldiğinde... “Nereden girdim ben bu işe” diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana “Girerken bana mı sordun?” derim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sevgili Cavit Çağlar Bey...

Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel!

Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler.

Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun.

*

Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?

Bak, daha başlamadan, şimdiden bin türlü dedikodunun tam göbeğindesin.

- “Tarafsız olacağım” diyorsun, “Taraflı olacağını ilan etti” diyorlar.

- “İmamoğlu’yla bir ilgim yok” diyorsun, “Kesin İmamoğlu var arkasında” diyorlar.

- “Muhaliflik yapmayacağım” diyorsun, “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar.

Diyorlar da diyorlar.

Diyecekler de diyecekler.

*

Cavit Bey, seni pek severim bilirsin.

Ama günü zamanı geldiğinde... “Nereden girdim ben bu işe” diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana “Girerken bana mı sordun?” derim.

Seni pek sevsem de bunu derim. Ona göre.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

İlgili Haberler
Candaş Tolga aktardı: Cavit Çağlar'dan bomba açıklamalar! Yakınsam Erdoğan'a yakınım ben İş adamı Cavit Çağlar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama
Mide bulandıran haber! Van'da köyün imamı çocuk istismarından tutuklandı
Çorum'da korona alarmı! 2 günde 21 kişi vefat etti
Leipzig hocası Nagelsmann'dan Sörloth için açıklama geldi!
Fatih Terim'den gönderme: Galatasaray seçenek olamaz
Tarihi doğalgaz keşfinde son durum ne? Bakan Fatih Dönmez bilgi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Okulları kapatmayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rum Kesimi'nde! Türkiye'den derin endişe duyuyormuş
Konyaspor teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Covid-19'a yakalandı! KKTC’li milletvekili Bertan Zaroğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
Balıkesir'de 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
1.sınıflar ne zaman okula başlayacak kaç gün okul var?
Yorumlar