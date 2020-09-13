İstanbul'da dehşete düşüren olay! Hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebeği çöpe attı

İSTANBUL'da bir hastanenin acil servisine 'kanamam var' diyerek giren 19 yaşındaki E.U., tuvalette doğum yaptı. Genç kadının durumundan şüphelenen görevliler tuvaleti inceleyince çöpte bebeği buldu.

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İstanbul'da bir kadın, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe attı. Olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre; hamile E.U.(19), gece saatlerinde geldiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. "Kanamam var" diyerek girdiği acilde doğum yaptığı anlaşılan E.U.'nun bebeği, hastane tuvaletindeki çöpte üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş şekilde bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan kontrolde hayatta olduğu anlaşılan bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanenin Sosyal Hizmetler'e haber vermesiyle, kız olduğu öğrenilen bebek devlet korumasına alındı.

İşte tüyler ürperten olayın detayları:

Saat 23:00 sıralarıydı. E.U. karın ağrısı şikayetiyle ablasıyla beraber hastanenin acil servisine geldi. Hastane acilinde ilk muayenesinde gebe olmadığını belirten E.U. daha sonra acil servisin tuvaletine gitmek istedi. Bir süre sonra tuvaletten çıkan E.U.'nun durumunu gören abla, görevlilerden yardım istedi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, tuvaleti kontrol ettiğinde çöpün içinde üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş yeni doğmuş bebeği fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine nöbetçi doktor hızla tuvalete giderek bebeğe müdahale etti. Anne ve bebek tedavi altına alınırken, bebeğin kordonunun kesildiği ve nefes aldığı tespit edildi. Bebek hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınırken, anne de doğumhane ünitesinde tedavi altına alındı.

"Şok oldum çok korktum"

Ablasıyla kalan E.U. ifadesinde, bir erkek arkadaşının olduğunu daha sonra hamile kaldığını, birkaç kez hastane kontrolüne gittiğini ancak dikkat çekeceğinden korktuğu için kontrollere devam etmediğini belirtti. Olay gecesi karın ağrısı nedeniyle hastaneye geldiğini söyleyen E.U. tuvaletteyken birden bebeğin doğduğunu, şok olduğunu, çok korktuğunu, bu nedenle bebeği çöpe bıraktığını söyledi. Hayata tutunan bebeğin yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Hastanenin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na haber vermesiyle, kız olduğu öğrenilen bebek devlet korumasına alındı. Polisin ise olayla ilgili soruşturması devam ediyor.