Vaka sayılarındaki korkunç artış! Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü asıl nedenini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde ani bir şekilde artan koronavirüs vaka sayıları ile ilgili durum tespiti yaptı. Özlü, "Şimdi Türkiye'de hemen her hanede neredeyse, bir hasta ya da bulaş olmuş pozitif bir vaka var" dedi. Özlü, virüsün eskiden sadece bazı illerde görüldüğünü ama bayramlaşma nedeniyle yaşanan hareketlilik sonrası her yere yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında virüsün artık her yere ulaştığını dile getirdi. Özlü, insanların tedbirsiz ve kontrolsüz yaşadığını vurguladı.

Özlü, herkesin bir arkadaşının veya akrabasının pozitif olduğunu belirterek şunları söyledi:

Her gün 50’den fazla insanımız ölüyor. Kontrollü bir sosyal hayat dendi, kontrolsüz bir sosyal hayat yaşıyoruz. Tedbir denildi, tedbirsiz yaşıyoruz. Her şey bitmiş gibi, virüs yok olmuş, her şey normalmiş gibi yaşıyoruz.

Bayram ve tatil dönemlerinde bu virüsün ulaşmadığı yer kalmadı. Eskiden bazı illerde daha yoğun olarak görünüyordu. Ama bayramlaşma nedeniyle iller arasındaki hareketlilik virüsün her yere yayılmasına neden oldu.

Şu an virüsün ulaşmadığı bir şehir, bir kasaba, bir köy, bir mahalle, bir hane yok yani. Her yerde herkes bu virüsle karşı karşıya şu anda. Güz mevsimi geldi. Kış gelmeden dikkatli bir şekilde hareket edersek belki bu vakaları aşağıya çekebiliriz.

"Maske aşı işlevi görebilir''

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor” ifadelerini kullandı.