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Pendik'te korkunç cinayet! Kız arkadaşıma sarkıntı oldu deyip iş arkadaşını öldürdü

İSTANBUL Pendik'te kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşı Alper Yıldırım'ı silahla vurarak öldüren saldırgan, tutuklandı.

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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde bir araya gelen iki şahıs arasında tartışma başladı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri tartıştığı kişiye ateş ettikten sonra kaçarken, isminin Alper Yıldırım (38) olduğu öğrenilen şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı haldeki Yıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

12 gün sonra yaşamını yitirdi

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede tedavi altında olan Alper Yıldırım 12 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek, 10 Eylül'de hayatını kaybetti.

Saldırgan iş arkadaşı çıktı 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin dinlenmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti.

Şüphelinin, Alper Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E. (26) olduğu öğrenildi.

Yakalandı

Zanlı 11 Eylül'de Kartal'da yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi.

'Kız arkadaşa sarkıntılık' iddiası

Emniyette ifadesi alınan Murat E.'nin 11 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Murat E.'nin, Alper Yıldırım'ın kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışma sürerken silahıyla onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Tutuklandı 

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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