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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kaş'tan mesaj verdi! Biz barıştan yanayız...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. Akar, "Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız" dedi. Akar'ın anma törenine katıldığı subay tam bomba...

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Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, MSB Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.Topçu Yüzbaşı Aker 1917'de dünyanın ilk uçak gemisini batıran subayı olarak tarihe geçmişti.

Bakan Akar, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız. Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız."

Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor. 

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