Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak MEB anasınıfı açılış tarihi

Koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan okullar 21 Eylül'de kademeli olarak açılacak. Çocuğu okul çağında olmayan veliler ise kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak araştırması yapıyor. Peki 21 Eylül'de kreşler ve anaokulları açılacak mı?

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Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte velilerin araştırmaları da arttı. Okulların açılış tarihinin belli olmasıyla gözler anaokulları ve kreşlerin açılma tarihine çevrildi. Peki, anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime başlama kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçeveleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları şu yönde;

“21 Eylül’den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.”

Yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.