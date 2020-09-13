Bakan Selçuk müjdeyi paylaştı! Kısa çalışma ödeneğinden çıkan işverene prim desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde işverene can suyu olan kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneğinin hem Aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var” dedi. Selçuk, ayrıca "SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız" müjdesini verdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk oldu. Selçuk, bakanlığın sosyal koruma çerçevesini, çalışma hayatındaki düzenlemeler, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım üzerine kurduklarını ve temel hedefin bütün vatandaşları sosyal anlamda koruma altına almak olduğunu dile getirdi. Selçuk, ayrıca hükümetin KSÖ ile ilgili önemli politikalarını açıkladı..

'Nakdi ücret desteği getirdik'

Salgın başladığından itibaren özellikle çalışma hayatına yönelik birçok önlem alındığına değinen Selçuk, İŞKUR'un hem aktif iş gücü programlarının hem de pasif iş gücü programlarının devreye alındığını vurgulayarak, "Bunlardan en önemlisi Kısa Çalışma Ödeneği'ydi, nakdi ücret desteği getirdik, aynı zamanda fesih kısıtıyla işçilerimizin, çalışanlarımızın işlerini kaybetmelerini de engellemeye çalıştık. Sosyal yardımlarda ve sosyal hizmetlerde de çeşitli önlemler almaya devam ettik. En temel nokta bizim için Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Buna paralel olarak biz nakdi ücret desteğini ve fesih kısıtını getirdik ki çalışanlarımızın hiçbirisi açıkta kalmasın. Bu süreçte İşsizlik Ödeneği de devam etti." diye konuştu.

2 ay daha uzatıldı

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim şu anda gayet güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var. Umarız ki salgının etkileri tez zamanda azalır, fakat bizim belli bir süre devam edecek kadar güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var, ondan dolayı bir endişemiz yok. Bütün projeksiyonları yaptık, hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var. Ancak şöyle bir durum var; Kısa Çalışma Ödeneği, hem çalışanımızı korumak hem işverenimizi korumak adına gerçekleşen böyle durumlarda kuvvetli bir mekanizma olsa da biz aslında normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık. Kısa Çalışma Ödeneği bir anlamda tabii ki işini kapattığı ve azalttığı zaman çok etkin bir mekanizma olsa da normalleşirken aslında işçimizin daha az gelir almasına da sebep oluyor çünkü asli ücretini almıyor. Biz destek veriyoruz."

40 milyarlık prim ötelemesi gerçekleştirdik

Bütün işverenlere, süreç düzelir düzelmez normalleşmeye geçmelerini ve Normalleşme Desteği almalarını tavsiye ettiklerini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Normalleşme Desteği, bir ücret desteği değil, biz orada SGK primlerini ödeyeceğiz, Kısa Çalışma'dan faydalandıkları oranda. Biz aslında bakanlık olarak 3 aylık primlerimizi 6 ay kadar ötelemiştik, 40 milyarlık bir prim ötelemesi gerçekleştirmiştik. Normalleşme Desteği'nde de ötelediğimiz primlerin bir kısmını almamamızı gerektiriyor. Prim desteklerini biz ödeyeceğiz bir bakıma. Prim desteklerini ödeyerek, işverenimize destek olacağız normalleşirken, o da Kısa Çalışma'da ne kadar kayıp yaşadıysa, ne kadar azalttıysa iş durumunu biz de o prim oranında işverenimize destek sağlayacağız.

3,5 milyon çalışan faydalanıyordu

Başlarda 3,5 milyon kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan çalışanımız vardı ama hızlıca işverenlerimiz Kısa Çalışma'dan normalleştikçe geçmeye çalışıyorlar. Bu da çok umut verici. İşverenlerimiz Kısa Çalışma devam etmesine rağmen Kısa Çalışma'dan çıkıp çalışanına full maaş vermek için full ücretini karşılamak ve üretime tamamen geçmek için de büyük bir gayret içindeler. Normalleşme Desteği bildirgeleri de bu ayın sonuna kadar, 26 Eylül'e kadar devam ediyor. Bütün işverenlerimize Normalleşme Desteği almaları için bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek, yarım faydalandıysa yarım, tam faydalandıysa tam ödenecek. Karşılıklı mahsuplaşılacak şekilde verilecek, ama büyük bir destek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak."