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Fatih'te garip olay! Otobüsün altına mahsur kaldı ekipler kurtardı

FATİH'te yabancı uyruklu bir kişi tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Fatih'te geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.


Kişinin yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.

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