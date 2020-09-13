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Abdurrahman Dilipak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) ihraç edildi. Dilipak'ın ihracına İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları fahişelikle suçlayan skandal yazıları sebep oldu.

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Dilipak, Twitter hesabından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) ihraç edildiğini duyurdu.

Dilipak, yaptığı açıklamada “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ‘AKP’nin Papatyaları’ ve ‘İnanmamanız gerekmez mi idi?’ başlıklı yazılarım nedeniyle şahsımı oybirliğiyle üyelikten ihraç etmiştir” ifadesini kullandı.

Ek süre yeterli görüldü  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ihraca ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Sayın Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Gazetesi'nde yazdığınız yazı nedeniyle hakkınızda disiplin soruşturması başlatılmış, savunmanız istenmiş, savunmanızı verilen süre kapsamında göndermediğiniz, avukat aracılığıyla ek süre istediğiniz görülmüştür. TGC Yönetim Kurulu, TGC Tüzüğü ve Dernekler Kanunu gereğince yeterli sürenin verildiğine karar vererek dosyanızı TGC Onur Kurulu'na iletmiştir.

TGC Onur Kurulu 8 Eylül 2020 Salı günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplanarak dosyanızı değerlendirmiştir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları fahişelikle suçlayan 27 Temmuz 2020 tarihli yazınız ve bu yazıyı savunmak için 13 Ağustos 2020 tarihli “İnanmamanız gerekmez mi idi” başlıklı yazınız Onur Kurulu tarafından ele alınmıştır.

TGC madde madde sıraladı  

Toplantıda Yeni Akit Gazetesi'nde yayınlanan 27 Temmuz 2020 tarihli “AKP'nin Papatyaları” ve 13 Ağustos 2020 tarihli “İnanmamanız gerekmez mi idi?” köşe yazılarının TGC Tüzüğünün Üyelikten Çıkarmayı düzenleyen 11. Maddesi’nin a ve g bendine aykırı olduğu saptanmıştır.

Her iki yazınızın da Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin ‘D-Gazetecinin Temel Görevleri başlığı altında yer alan 2, 3, 4, 5 numaralı maddeleriyle; Gazetecinin Doğru Davranış kuralları başlığı altında, Kadın, Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik maddelerini” ihlal ettiğiniz belirlenmiştir.

TGC Onur Kurulu; “AKP'nin Papatyaları” ve “İnanmamanız gerekmez mi idi?” başlıklı yazılarınızı TGC Tüzüğü'ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne, insan haklarına, kadın haklarına, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulmuş; nefret söylemini terk etmeyip, savunduğunuz ve devam ettiğiniz görüşüne varmıştır.

Bu nedenlerle üyelikten çıkarılmanıza oy birliği ile karar vermiştir. TGC Yönetim Kurulu da 9 Eylül 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Onur Kurulu'nun kararını onaylamış ve üyelikten çıkarılmanıza karar vermiştir.

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