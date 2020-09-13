65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi illerde 65 yaş üstüne yasak var?
ERZİNCAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 11:00-18:00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Başka hangi illerde 65 yaş üstü vatandaşlara hangi yasaklar getirildi? İşte şehir şehir yasakların listesi...
Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için günün 7 saati sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgının ilk döneminde aylarca süren 65 yaş üstüne sıkağa çıkma yasağı kademeli olarak kaldırılmıştı. Korona salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik birçok şehirde yasaklamalar getirildi. Geçtiğimiz hafta ise birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara düğüne ve pazara gitmeme gibi yeniden yasaklar geldi. Hangi ilde vatandaşlara hangi yasaklar getirildi? İşte şehir şehir yasakların listesi...
Erzincan'da her gün 7 saat sokağa çıkmakları yasaklandı
Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek.
ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.
BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.