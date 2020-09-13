65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi illerde 65 yaş üstüne yasak var?

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için günün 7 saati sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgının ilk döneminde aylarca süren 65 yaş üstüne sıkağa çıkma yasağı kademeli olarak kaldırılmıştı. Korona salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik birçok şehirde yasaklamalar getirildi. Geçtiğimiz hafta ise birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara düğüne ve pazara gitmeme gibi yeniden yasaklar geldi. Hangi ilde vatandaşlara hangi yasaklar getirildi? İşte şehir şehir yasakların listesi...