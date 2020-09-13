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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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Çankırı'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İlçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12:00’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak, uygulamaya geçilmiştir" denildi.

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