BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Abone ol

Yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran ve uzun süredir tedavi altına olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahman Dilipak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi
Bakan Selçuk müjdeyi paylaştı! Kısa çalışma ödeneğinden çıkan işverene prim desteği
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kaş'tan mesaj verdi! Biz barıştan yanayız...
Nurettin Canikli: Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Veli toplantıları çevrim içi yapılacak
Vaka sayılarındaki korkunç artış! Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü asıl nedenini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
'İstanbul Valiliği'nden mesai saatlerine yeni düzen' iddiası
İBB'den skandal! Tarihi Hidiv Kasrı'nın altını izinsiz oydu yıkılma riski var
HES kodu alma e-devlet üzerinden nasıl yapılır?
KPSS alan bilgisi oturumları tamamlandı
2022 engelli maaşı ödeme günleri kimler alabiliyor şartları neler?
Masumlar Apartmanı’ndan yeni fragman
Yorumlar