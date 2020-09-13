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Diplomasiye fırsat! Oruç Reis D. Akdeniz'deki çalışmalara ara verip Antalya'ya döndü

DOĞU Akdeniz'de yaklaşık 1 aydır sismik araştırmalar yapan MTA Oruç Reis gemisi, kablolarını toplayarak Antalya Limanı'na demirledi. Oruç Reis'in çalışmalarına ara vermesinin sebebi olarak NATO nezdinde başlatılan müzakere girişimleri olduğu belirtiliyor.

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Oruç Reis, Yunanistan ile gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı. Oruç Reis'in NAVTEX süresi 12 Eylül'de bitmişti ancak ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül'e kadar süreyi uzatıp bölgede çalışmalarına devam etmesi bekleniyordu.  Türkiye'nin bu kararı, NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde 'diplomasiye fırsat tanıma' adına aldığı belirtiliyor.

Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos’ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri topladı. Proje kapsamında taranması planlanan toplam alan büyüklüğü 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu. Oruç Reis’in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül’e kadar bölgede faaliyetlerine devam etmesi bekleniyordu.

Diplomasiye fırsat tanındı

Bu doğrultuda geminin limana döndürülmesi kararı, bölgesel sorunların barışçıl çözümü kapsamında diplomasiye fırsat tanımak açısından atılmış bir adım olarak görülüyor. Oruç Reis’in göreve başlamasıyla birlikte Yunanistan’ın tırmandırdığı gerginliğin çözümü için Almanya arabuluculuğundaki girişimlerin sonuç vermemesi üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler nezdinde ilk temas 10 Eylül’de Belçika’da sağlanmıştı.

8 savaş gemisi ile korundu 

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan ve “Ayrıştırma Usulleri”nin ele alındığı teknik toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirler görüşülmüş ve müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması kararlaştırılmıştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Ataman ve Cengizhan yardımcı gemileriyle birlikte bölgede son bir aydır yürüttüğü faaliyetler, Türk donanması refakatinde gerçekleştirildi. Oruç Reis’e 8 savaş gemisi eşlik etti.

Yunan kanadından ilk tepki

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, atılan adımı "pozitif bir sinyal" olarak niteledi. Yunan sözcü, daha iyi değerlendirme yapmak için gelişmeleri beklemek gerektiğinin de altını çizdi.

Ne olmuştu?

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı. 

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor.

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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