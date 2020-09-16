Cem Küçük 'skandal' dedi kimsenin aklına AYM gelmez

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemeyi iptal kararı alması tepki çekti. Konuyu kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "devletin içine tek terörist girse herkes seçilmişleri suçlar, atanmışları değil. Önce Cumhurbaşkanı’na, peşinden İçişleri Bakanı’na yüklenirler. Kimsenin aklına AYM gelmez." dedi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesi tartışmalara neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı eleştirerek, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım... Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum: Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?.." ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de tartışmalara katıldı. "AYM üyeleri, burası İsviçre mi?" başlıklı bugünkü köşe yazısında kararı skandal olarak niteledi.

FETÖ belası hâlâ varken güvenlik soruşturmasını iptal etmek nasıl bir anlayışın ürünüdür?

"Burası Türkiye. Kaç tane terör örgütüyle uğraşıyoruz. Bazı insanlar geçmişlerinde terör örgütlerine girip çıkmış olabilir. Bunu anlayacağımız yer güvenlik soruşturması. Bu düzenlemeyi hangi gerekçeyle ispat ettiniz?" diye soran Küçük yazısına şöyle devam etti:

Adam öğretmen olacak. Belki geçmişinde DHKP-C sempatizanıydı. Böyle bir bilgiyi güvenlik soruşturması yaptığınızda anlarsınız. Kimse geçmişte şöyle yaptım demez.

AYM’nin aldığı kararla artık kimseye güvenlik soruşturması yapılmayacak!.. Ama AYM’nin unuttuğu bir gerçek var. Bu ülkede teröristler bir savcıyı makamında şehit ettiler. Bunu yapan da sözde avukat köpüklü teröristlerdi.

Millî güvenlik konularında devletin en tepesinden en altına asla bir fikir ayrılığı olmaz. Mahkemeler de millî güvenlik konularında hâliyle ülkelerinden yanadırlar. Burası İsviçre değil. Zürih’te yaşamıyoruz. Etrafımızda binbir çeşit terör örgütleri var. Hele hele kılıktan kılığa girmiş FETÖ belası hâlâ varken güvenlik soruşturmasını iptal etmek nasıl bir anlayışın ürünüdür? Çok ciddi soruyorum.

AYM’nin bu kararından sonra devletin içine bir yere tek bir terörist girse herkes seçilmişleri suçlar, atanmışları değil. “Niye dikkat etmediniz?” diye önce Cumhurbaşkanı’na, peşinden İçişleri Bakanı’na yüklenirler. Kimsenin aklına AYM gelmez. Gelir diyen beri gelsin."