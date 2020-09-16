BIST 1.113
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 472,96
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Bursa'da feci kaza! 7 yaşındaki çocuk annesinin gözü önünde öldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 7 yaşındaki çocuk annesinin gözleri önünde kamyonun altında kalarak can verdi.

Abone ol

Bursa'da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi. O esnada A.A.'nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan’ın Türkiye sınırında ABD'yle düzenlediği tatbikat! 'Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktır'
CHP'li Barış Yarkadaş'tan partisi için bomba itiraf! Birkaç ilde 70 bin üye kaybettik
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Yükselişe geçen dolar/TL 7,50 ile rekor seviyeyi aştı
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Yunanistan'ın silah anlaşmasıyla ilgili ilginç tespit
Son dakika Kadir Şeker davasında istenen ceza belli oldu! 12 yıldan 18 yıla kadar hapis...
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de korkunç olay! Önce kurşun yağdırdı ardından cinsel organını kesti
Cem Küçük 'skandal' dedi kimsenin aklına AYM gelmez
17 yıllık işkence! Kadınlarla ilişkisini eşine izletmiş
İpek Kıraç kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
İstanbul'da korkutan yangın! Büyük çapta hasar meydana geldi
Reynmen kimdir kaç yaşında Reynmen gerçek adı nedir?
Yorumlar