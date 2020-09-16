Bursa'da feci kaza! 7 yaşındaki çocuk annesinin gözü önünde öldü
BURSA'da 7 yaşındaki çocuk annesinin gözleri önünde kamyonun altında kalarak can verdi.Abone ol
Bursa'da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi. O esnada A.A.'nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.