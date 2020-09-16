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Türkiye Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ve beyaz ete zam yapmayacağız

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kırmızı ve beyaz ete zam yapılmayacağını duyurdu.

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Federasyon, bayram süresince zam yok’ sözünü devam ettirdiklerini, kırmızı et ve tavuk etine zam yapılmadığını ve yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili, Osman Yardımcı, vatandaşlara Ramazan Bayramı’nda verdikleri, ‘Bayram süresince zam yok’ sözünü devam ettirdiklerini, kırmızı et ve tavuk etine zam yapılmadığını ve yapılmayacağını söyledi.

Gelse de en fazla 1-2 lira 

Yardımcı, “Et fiyatlarımız aynı yerinde sayıyor. Fiyatlarımız şu an oldukça normal. Biz ete zam gelmesinin karşısındayız. Vatandaşlarımız et yesin istiyoruz, her zaman onların da cebini düşünüyoruz. Verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kurbanlar kesildi, vatandaşlar şu anda kurban etini tüketiyor. Bu aydan sonra sezon da biter. Şu anda hiç zam görmüyoruz. Gelse de en fazla 1 TL veya 2 TL gelir. Öyle fahiş fiyatlar gelmez, kimse de korkmasın” dedi.

Biz de KDV'nin yüzde 8'e düşmesini istiyoruz 

Yardımcı, üreticinin çeşitli sıkıntıları olduğunu belirterek, “Elektrik, su, doğalgaz ve yeme zamlar geliyor. Biz dükkanlarda elektriğe anormal paralar ödüyoruz. Biz esnaf olarak devletimizin yanındayız ama bizim esnafımızın da desteğe ihtiyacı var. KDV tüm gıda maddesinde yüzde 1’e indi, kasaplarda yüzde 8’de kaldı. Bizde de yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. O zaman vatandaş daha ucuz et yer” diye konuştu.

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