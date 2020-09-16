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Veneuzela'da ABD uçağı vuruldu resmi açıklama ile duyuruldu

VENEZUELA İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı.

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Venezuela ABD'ye kayıtlı olan bir uçağı düşürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uçağı uyuşturucu dolu olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü ifade etti.

Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya’dan Venezuela’nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolombiya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti. 

"Uçak kullanılmaz hale getirildi''

Uçağın, Machiques de Perija kenti sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan Reverol olayla ilgili yaptığı açıklamalarda “Uçağın kullanılmaz hale getirildiği” ifadesini kullandı. 

Venezuela, Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için bölgeyi sıkı denetim altında tutuyor. 

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