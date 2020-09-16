BIST 1.113
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 472,96
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Başpehlivan cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen suç örgütü lideri yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün Umut Can Ferah tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan suç örgütü lideri Yavuz Tayfur ile 12 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Olay, 1 Eylül gecesi saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Umut Can Ferah, yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün otomobilini durdurdu.

Ardından da Aygün'ü göğsüne ateş ederek öldürdü, beraberinde bulunan Mehmet Ali Avcı'yı da yaraladı. Aynı otomobildeki Mustafa Sever ve Burak Yılmaz'ın yara almadan atlattığı saldırının ardından Umut Can Ferah, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek, olayda kullandığı tabancayla teslim oldu.  Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ferah, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile adamlarının peşine düştü. Adresleri tespit eden Yavuz Tayfur ve 12 şüpheli düzenlenen operasyonla, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü ve tüfek ele geçirildi.  'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin, 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'rüşvet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme', 'suç uydurma' gibi olayları gerçekleştirdikleri belirlendi.

9 şüpheli serbest bırakıldı
22 kişinin şikayetçi olduğu şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'kasten öldürme', 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', Mustafa Enez Yıldırım ise 'rüşvet alma ve verme' suçundan tutuklandı. 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İki yıl önceki olay
Başpehlivan Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı, 24 Haziran 2018 tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yavuz Tayfur tarafından tabanca ile vurulmuştu. Kavgada Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etmişti. Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Tayfur, olaydan sonra tutuklanmış, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan’ın Türkiye sınırında ABD'yle düzenlediği tatbikat! 'Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktır'
CHP'li Barış Yarkadaş'tan partisi için bomba itiraf! Birkaç ilde 70 bin üye kaybettik
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Yükselişe geçen dolar/TL 7,50 ile rekor seviyeyi aştı
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Yunanistan'ın silah anlaşmasıyla ilgili ilginç tespit
Son dakika Kadir Şeker davasında istenen ceza belli oldu! 12 yıldan 18 yıla kadar hapis...
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta kedinin midesinden çıkanlar şoke etti! Oyun oynarken yuttu
Veneuzela'da ABD uçağı vuruldu resmi açıklama ile duyuruldu
Halil Sezai olayı nedir ne yaptı Halil Sezai neden tutuklandı?
Çiftlik Bank davasında dosyası ayrılan 28 sanık beraat etti
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ve beyaz ete zam yapmayacağız
İlk uçan araba Cezeri ne demek Cezeri kimdir neler yaptı?
Yorumlar