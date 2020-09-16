İpek Kıraç evlendi mi eşi var mı İpek Kıraç'ın evlatlık hikayesi

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç dün tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasını ve ailesini yasa boğan bu haber sonrası Suna Kıraç'ın hayatı, eşi ve evlatlık kızı İpek Kıraç merak konusu oldu. Suna -İnan Kıraç çiftinin çocukları olmadı ve İpek Kıraç'ı evlatlık aldılar. Peki İpek Kıraç kaç yaşında, evli mi, eşi kim?

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Vehbi Koç'un kızı İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile savaşıyordu ve dün tedavi gördü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bu haber başta ailesi olmak üzere iş dünyasını üzdü. Birçok vatandaş Suna Kıraç'ın hayatını araştırmaya başladı. İnan Kıraç ile evli olan Suna Kıraç'ın çocuğu olmadı. Evliliklerinin 15. yılında evlatlık alma kararı veren çiftin yolları henüz 4 aylıkken İpek Kıraç ile keşişti ve İpek'i evlatlık aldılar. Kızlarını bağırlarına basan Koç çiftinin evlatlık kızları İpek Kıraç şu anda 35 yaşında. İpek Kırsç 2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.

İpek Kıraç kimdir: Suna Kıraç ve İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un dördüncü torunu olan İpek Kıraç, İstek Vakfı İlkokulu’nu bitirdikten sonra girdiği Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

Annesi Suna Kıraç’ın ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalanması nedeniyle üniversitede biyoloji okumaya karar verdi. ABD’deki Brown Üniversitesi’nde sürdürdüğü biyoloji öğrenimini 2007 yılında tamamladı. Bu sırada Harvard Üniversitesi’nde dünyanın sayılı ALS araştırma merkezlerinden birini yöneten Dr. Robert Brown’ın yanında bir ay süreyle ALS eğitimi gördü.

Kıraç, 2011 yılında Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Yönetici ve iş kadını. Başka görevlerinin yanı sıra, Koç Okulu Yönetim Kurulu başkanı, Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.

Suna-İnan Kıraç çiftinin İpek ile tanışma hikayesi: Suna Kıraç evlatlık almaya nasıl karar verdiklerini bir röportajında şöyle anlatıyor.

“Evliliğimizin 15 yılında çocuğumuz olmadı. Garip bir durumdu. Doktorlara gittik, çare aradık. Her ikimiz de de bir kusur bulunamadı. Oysa İnan'la mutluluğumuzu taçlandıracak bir evladımız olsun istiyorduk. Sonunda benim çalışma hayatımın çok stresli olmasından dolayı çocuğumuzun olmadığı teşhisi kondu. Teşhis bu sorunu ne kadar izah ediyordu bilmiyorum ama yaşama tarzım dikkate alındığında hak vermemek elde değildi."

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"Günde hiç abartısız 18 saat çalışıyor, işten başka bir şey düşünmüyordum. Oysa arkadaşlarım çoluk çocuğa karışmışlardı. (…) Bir sabah yataktan kalktım, 'ben kararlıyım' dedim. Artık çocuğum olsun istiyordum. İnan, bu kararıma çoşkuyla katıldı. Çocuğumuzun ismini o koydu. 'Kızımızın adı İpek olsun' dedi...”