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Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Başakehir-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe maçındaki penaltı kararı sosyal medyada büyük tepki alan Arda Kardeşler'e bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

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