Fatih Altaylı Galatasaray'dan ihraç edildi tepki gösterdi: Köpekler istedi diye atlar ölmez

Galatasaray Kulübü tarafından ihraç edilen Fatih Altaylı, ''Sosyal medyada ağzından salyalar akıtarak havlayanlar bilsin ki Lucescu'nun dediği gibi 'köpekler istedi diye atlar ölmez'. Galatasaray'da saygı duyduğum taraftar grubu tek yumruktur. Hırsızların yönettiği ua değil.''

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Gazeteci Fatih Altaylı, daha önce Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e sarf ettiği sözlerden dolayı eleştiri almıştı.

Fatih Altaylı, Galatasaray Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle Genel Kurul üyeliğinden ihraç edilip, yönetim kuruluna sevk edildi. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi de yine oybirliğiyle kendisi hakkında ihraç kararı verdi.

“Köpekler istedi diye atlar ölmez”

Fatih Altaylı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Galatasaray Spor Kulübü'nün sakıt yönetimi ve onun maşası sakıt disiplin kurulunun hakkımda verdiği hukuksuz ihraç kararı sonrası sosyal medyada ağzından salyalar akıtarak havlayanlar bilsin ki Lucescu'nun dediği gibi “köpekler istedi diye atlar ölmez”

''Hırsızların yönettiği ua değil''

İki maç kaybedince Başkan ve yönetimlere ve teknik direktöre söven serseriler Galatasaray'ın çıkarlarını korumak için yaptığım eleştiriler için Galatasaray başkanına saygılı ol diyor. Galatasaray'da saygı duyduğum taraftar grubu tek yumruktur. Hırsızların yönettiği ua değil.''

Fatih Altaylı ne dedi? Galatasaray'ın son dönemde yapmış olduğu sözleşmelerde menajerlere ödenen ücretlere dair konuşan Fatih Altaylı, "Omar, Galatasaray'da 10 maç oynarsa menajer Da Villa her sezon için 75 bin Euro prim alıyor. Bu menajer offshore hesabı vasıtasıyla imza parası olarak Omar'a verilecek çünkü vergisi yok. En iyi niyetle bakarsan vergi kaçırma var. Galatasaray'ın çalıştığı menajer D'Avila, kayınpederini dolandırmış. D'Avila'nın kayınpederi bize bilgi, belge yolladı beni dolandırdı diye. Bu sözleşmelere imza atanlar, Galatasaray'dan atılmalıdır" ifadelerini kullandı.