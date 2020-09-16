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Rusya Hindistan'a 100 milyon doz Sputnik V aşısı gönderecek

RUSYA Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) ile önde gelen küresel eczacılık şirketlerinden Dr. Reddy"s Laboratories Ltd (Dr. Reddy's), anlaşma sağladı. Sputnik V aşısının klinik testleri ve tedariki için işbirliği yapılacakken ilk olarak Hindistan'a  100 milyon doz aşı gönderilecek.

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RFPİ'den yapılan açıklamaya göre Hindistan'daki düzenleme kurumunun onayı alındıktan sonra bu ülkeye 100 milyon doz aşı gönderilecek. RFPİ ile Dr. Reddy's arasındaki anlaşma kapsamındaki tedarikler, klinik testlerin sonuçları alındıktan ve aşı Hindistan'da tescil edildikten sonra 2020 sonunda başlayabilir.

RFPİ, Dr. Reddy's ile yapılan anlaşmanın, halkın koronavirüsten korunması için aşı portföyü oluşturulması konusunda farklı yaklaşımların sergilenmesinin önemini anlayan ülke ve şirketlerin arttığını gösterdiğini vurguladı.

;Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu

İlk parti 15 Ağustos'ta üretilmişti

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

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