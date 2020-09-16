Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı! Covid-19 aşısı kimlere yapılacak? İşte ayrıntılar
TÜRKİYE'de ilk gerçekleşiyor... Ülkede koronavirüs aşısı iki kademeli olmak üzere ilk kez bugün yapılacak. Peki, Çinli firma tarafından geliştirilen aşı kimlere yapılacak, ayrıntılar neler? İşte detaylar...
Türkiye'deki ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Türkiye aşı çalışmalarına bugün itibariyle katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuştu. Bakan Koca, klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti. Bugün de (16 Eylül) o çalışmalardan birine Türkiye dahil oluyor.
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, aktardığı bilgide, "Çin ile birlikte Brezilya, Endonezya, Bangledeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulanan aşı, Bugün itibariyle de Türkiye'de başlıyor." ifadesini kullandı.
Bugün yapılan kişilere 14 gün sonra tekrar uygulama
Sözlerine devam eden Bayram, "Aşılama çalışmaları ilk olarak sağlık çalışanlarına başlayacak. Bugün yapılan aşı 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak." Şeklinde konuştu.