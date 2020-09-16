Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı! Covid-19 aşısı kimlere yapılacak? İşte ayrıntılar

Türkiye aşı çalışmalarına bugün itibariyle katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuştu. Bakan Koca, klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti. Bugün de (16 Eylül) o çalışmalardan birine Türkiye dahil oluyor.